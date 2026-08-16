Économie : Aminata Touré justifie la hausse du carburant et suggère un débat parlementaire sur le pouvoir d'achat

L'actuelle Haute représentante du président de la République, Aminata Touré, est revenue sur l'augmentation du prix du carburant, expliquant que cette décision découle directement de la conjoncture internationale, marquée par le conflit en Ukraine et les tensions sur les marchés pétroliers.



« Le gouvernement a fait son maximum pour retenir les prix », a affirmé la Haute représentante du chef de l'État, tout en concédant que « les choses ne sont pas faciles » pour les ménages sénégalais. Pour répondre aux inquiétudes sur le coût de la vie, Mimi Touré invite l'Assemblée nationale à auditionner les ministres de l'Énergie et des Finances afin de présenter les perspectives économiques du pays. « Comment est-ce que vous allez mobiliser plus de ressources pour augmenter le pouvoir d’achat des Sénégalais ? Voilà le type de débat qui doit se poser à l’Assemblée nationale », a soutenu Aminata Touré ce dimanche lors de son passage à l’émission « Point de Vue » sur la RTS.



Selon la responsable politique, l'État fait preuve de résilience financière en assurant le paiement régulier des salaires de la fonction publique, la continuité des programmes sociaux et l'extension des bourses familiales. Aminata Touré mise sur l'exploitation des ressources gazières locales à travers la stratégie « gas-to-power » pour abaisser le coût de l'électricité au profit des ménages et des entreprises, d'après les propos rapportés dans sa déclaration.