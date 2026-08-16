Gamou 2026 : le président des chauffeurs de Kaolack appelle à la prudence sur les routes

Le président régional des chauffeurs de Kaolack et du regroupement de la gare routière de Nioro, Pape Babacar Ndour, a invité les conducteurs à respecter le code de la route en vue du Gamou, prévu le 25 août prochain.



« Le respect des dispositions du code de la route, notamment l’interdiction de la surcharge, est essentiel pour assurer la sécurité des usagers », a déclaré le responsable syndical dans un entretien accordé à l'APS. Pape Babacar Ndour a demandé aux transporteurs de vérifier l'état technique de leurs véhicules, en ciblant particulièrement les freins, les pneumatiques et le système d'éclairage avant de prendre la route.



En raison des risques liés à la période de l'hivernage et aux chaussées glissantes, l'intervenant a exhorté les chauffeurs à réduire leur vitesse et à adapter leur conduite pour éviter les accidents de la circulation.

