Campagne agricole 2026-2027 : Cheikhou Oumar Ba réaffirme la politique de proximité de l'État à Médina Yoro Foulah

Dans le cadre du suivi des activités rurales dans la région de Kolda, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Ba, s'est rendu ce jeudi à Médina Yoro Foulah. Cette mission d'évaluation de la campagne agricole 2026-2027 vise à mesurer l'avancement des engagements de l'État auprès des acteurs du monde rural.



S'exprimant devant les autorités locales et les agriculteurs de la zone, le ministre a souligné que « cette visite s’inscrit dans le suivi des engagements pris par le chef de l’État », ajoutant que « l’objectif est d’évaluer le niveau d’exécution des promesses et de tenir un langage de vérité sur ce qui peut être réalisé immédiatement et ce qui nécessite un travail conjoint ». Dressant un point d'étape sur le déroulement des activités, Cheikhou Oumar Ba s’est félicité du niveau de mise en place et de distribution des semences et des engrais, jugé globalement satisfaisant à ce stade de la saison.



Cependant, les échanges avec les producteurs du département ont mis en lumière un besoin criant d'équipements. En réponse aux inquiétudes sur le manque de matériel agricole, le ministre a rappelé la mesure présidentielle portant sur l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements agricoles, une décision qualifiée d'historique destinée à faire baisser les coûts de production.





Au terme de ses discussions à Médina Yoro Foulah, le ministre a garanti que l'administration et ses services techniques traiteraient chaque doléance exprimée. Il a promis un suivi rigoureux des dossiers prioritaires, notamment l’aménagement des périmètres agricoles, l'accompagnement spécifique accordé aux femmes et aux jeunes du secteur, ainsi que le développement d'emplois locaux durables au sein des exploitations de la région.