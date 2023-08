Économie, démographie… Le poids des Brics dans le monde

En 2001, l’économiste britannique Jim O’Neill, de la banque d’investissement Goldman Sachs, invente le terme "Bric" (acronyme de "Brésil, Russie, Inde et Chine"), une manière pour lui de mettre en évidence l'envol annoncé des économies de ces puissances émergentes. Progressivement, le monde des affaires et la presse économique s'emparent du concept.



Huit ans plus tard, les quatre pays, conscients de la force politique de la marque "Bric", décident de se réunir en sommet à Ekaterinbourg (Russie), sur le flanc asiatique de l’Oural. La création de ce nouveau groupe doit permettre aux quatre capitales de peser davantage face aux grandes économies industrialisées, notamment occidentales. En 2011, les "Bric" deviennent les "Brics", le "s" final représentant l'Afrique du Sud (South Africa, en anglais), qui rejoint le cercle.



En 2014-2015, les cinq pays se dotent de leur propre banque : la New Development Bank (NDB), basée à Shanghai, capitale économique de la Chine. L'instance a pour but de "mobiliser des ressources pour des projets d'infrastructure et de développement durable dans les marchés émergents et les pays en développement". Depuis fin mars 2023, elle est présidée par l'ancienne cheffe de l'État brésilien Dilma Rousseff.