«Acte terroriste»: 11 morts dans une fusillade sur la plage de Bondi, en Australie, la communauté juive ciblée

11 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dimanche lors d'une attaque par balles sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, au moment où se déroulait une fête juive, et l'un des deux assaillants présumés a également trouvé la mort, selon les autorités.
Au moment de l'attaque, un événement festif avait lieu sur la plage pour célébrer Hanouka, fête juive qui commence dimanche au coucher du soleil, mais l'hypothèse d'un attentat antisémite n'a pas été évoquée par les autorités australiennes dans l'immédiat. Le président israélien Isaac Herzog a cependant dénoncé «une attaque très cruelle contre des juifs».
