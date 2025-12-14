Reddition des comptes- Rapports-Ofnac : Elimane Kane rappelle au Président Diomaye ses promesses

Sociologue et président du Think Tank "Legs Africa", Elimane Haby Kane estime qu’il "y a des efforts et une volonté affirmée" du Président Diomaye Faye pour la reddition des comptes, même si les "résultats concrets" ne sont pas encore visibles dans le quotidien des Sénégalais.



Au cours de l’émission "Objection" sur Sud fm, ce dimanche, le sociologue pense que le chef de l’Etat a "donné assez tôt le ton et a beaucoup insisté sur les questions de gouvernance, de transparence et de redevabilité". Mais "en pratique", cette volonté "tarde" à se matérialiser dans la gouvernance publique.



Panafricain et promoteur de "la citoyenneté transformatrice" en Afrique, Elimane Kane a en outre déploré la non publication de tous les rapports de gouvernance comme l’avait promis le Président Faye avant et après son élection. "Il y a aussi d’autres lois votées qui renforcent le dispositif de redevabilité et de contrôle. Le Président avait beaucoup insisté sur la publication des rapports, mais il y en a qui ne sont pas encore publiés. Je pense que la volonté doit aller jusqu'au bout sur ce plan", a-t-il plaidé, ajoutant qu’il est nécessaire de "clarifier les choses surtout quand il y a une forte demande citoyenne".



Le sociologue s’est cependant réjoui de la mise en œuvre de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), même s’il pense que le Président "a traîné les pieds" après son élection.



Après avoir "constaté" enfin que l’OFNAC est composé "presque de juristes-magistrats", alors qu'il a "des dimensions très importantes qui n’ont rien à voir avec le droit", il a invité l'Etat à "revoir certaines choses".