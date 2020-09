Edinson Cavani frappe à la porte du Real Madrid !

Il faut croire que le clan Cavani s’active sérieusement pour trouver un club à ce cher Edinson. Âgé de 33 ans, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’arrive toujours pas à trouver d’endroit où rebondir après son départ de la capitale française, libre de tout contrat. Pourtant, les pistes ne manquaient pas pour El Matador : Boca Juniors, São Paulo, Grêmio, l’Atlético de Madrid, la Juventus, la Roma ou plus récemment Benfica.



Cavani a l’avantage d’être libre, mais ses exigences salariales ont toujours été un frein pour ses prétendants. Ce qui n’empêche pas son entourage de le proposer à tous les grands d’Europe. Dernièrement, la presse catalane nous apprenait par exemple que Cavani avait fait le forcing pour profiter du départ annoncé de Luis Suarez et signer ainsi au FC Barcelone. Un appel du pied auquel les Blaugranas n’ont pas répondu favorablement.



Eh bien qu’à cela ne tienne. Marca révèle que le buteur uruguayen a cette fois-ci été proposé… au Real Madrid ! Toujours orphelins d’un serial buteur depuis le départ à la Juventus de Cristiano Ronaldo, le club merengue n’a que Karim Benzema comme attaquant de référence, Luka Jovic et Mariano Diaz étant tous les deux en situation d’échec. Le nom de Cavani aurait ainsi été soufflé avant la rencontre face à la Real Sociedad (0-0). Et pour le moment, la réponse madrilène se fait attendre.