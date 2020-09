Edouard Mendy à un pas de Chelsea: 20 millions d'euros décaissés pour enrôler le gardien sénégalais

Semaine décisive pour Edouard Mendy ! Ce mardi, L’Equipe, qui relaie des informations du média The Athletic, indique que Chelsea compte accélérer sur la piste menant au gardien du Stade Rennais dans les prochains jours. Après avoir recruté Hakim Ziyech (40 millions d’euros), Timo Werner (55 millions), Ben Chilwell (55 millions), Malang Sarr, Thiago Silva (libres) et Kai Havertz (80 millions plus 20 de bonus), Chelsea, qui cherche un remplaçant à Kepa Arrizabalaga, serait sur le point de trouver son bonheur.



Selon les informations de la chaîne Téléfoot, le club londonien devrait très prochainement transmettre une offre de 20 millions d’euros pour Edouard Mendy. De son côté selon le Daily Telegraph, l’affaire est quasiment bouclée et devrait rapporter 20 millions d’euros au Stade Rennais. The Guardian confirme et ajoute que le deal pourrait rapporter 28 millions d’euros en tout au club breton, bonus compris. Un sacré coup pour le SRFC, qui l’avait acheté 4 millions à Reims il y a un an (Reims disposerait d’un pourcentage à la revente).



Des versions certes différentes mais qui témoignent du réel intérêt du club londonien de s’attacher les services du portier international sénégalais. De son côté, Edouard Mendy se montrerait « impatient », conscient qu’il tient sans doute là, à 28 ans, l’opportunité de sa carrière.



« Nous ne voulons pas perdre Edouard »

Du côté du Stade Rennais, l’idée d’un départ du gardien de but de 28 ans commence à faire son chemin. « On est un peu égoïstes, on n’a pas envie de le perdre mais ça fait partie du foot et du mercato. C’est un super gardien qui mérite ce qui lui arrive », a déclaré le capitaine du club breton, Damien Da Silva.

La direction rennaise se serait également préparée à un départ de l’ancien gardien rémois puisqu’elle a déjà commencé à se pencher sur le marché pour lui trouver un remplaçant.



A l’heure actuelle, seul le nom d’Alphonse Areola a été évoqué dans les médias. Certes un départ à Rennes permettrait au champion du monde de bénéficier d’une excellente visibilité en vue de l’Euro l’été prochain, mais son salaire mensuel estimé à 700 000 euros est inatteignable pour le club entraîné par Julien Stephan. A Chelsea, Edouard Mendy, qui touche environ 900 000 euros par an au Stade Rennes, devrait voir son statut sportif et financier totalement évoluer. La belle histoire continue pour celui qui était encore gardien de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille il y a encore quatre ans.