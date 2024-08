Education au changement climatique : le POVES annoncé pour l’année scolaire 2024/2025

Le ministre de l’Environnement et de la Transition Ecologique, Daouda Ngom qui présidait ce lundi un atelier de restitution de la Déclaration régionale sur le renforcement du financement de l’éducation au changement climatique en Afrique de l’Ouest a révélé que l’Etat compte mettre en place un programme portant sur le verdissement des écoles. « Pour renforcer les projets et programmes d’éducation au changement climatique, le Sénégal a inscrit dans le cadre de son budget pour l’année 2024 une nouvelle mesure portant sur le Programme national de Verdissement des écoles du Sénégal (PROVES) à hauteur de 138 000 000 F CFA »,a révélé le ministre.



Selon lui, « l’objectif visé à travers ce programme est d’impulser une dynamique scolaire inclusive pour contribuer à l’effort national de reforestation et de lutte contre les effets des changements climatique ». Soutenant que « l’éducation au changement climatique est une question transversale d’où la nécessité de bâtir des synergies fortes avec l’ensemble des acteurs. C’est dans ce sens que je me réjouis de ce partenaire stratégique au niveau sous-régional pour renforcer le financement de l’éducation climatique ».



« Le Sénégal a fait du capital humain un ressort essentiel de sa politique de développement. A cet égard, nous avons mené des réformes en 2008 pour améliorer le curriculum de l’éducation de base et en 2016, grâce à un partenariat avec l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM), d’autres réformes portant sur le développement durable, l’environnement, le changement climatique, l’érosion côtière, la biodiversité, les déchets et le genre ont été introduites dans le système éducatif. Et récemment, le Sénégal a élaboré une stratégie nationale d’intégration du changement climatique dans les enseignements/apprentissages. Cette stratégie propose des contenus d’enseignement et de formation adaptés pour promouvoir un développement sobre en carbone et résilient face aux impacts du dérèglement climatique », a déclaré le ministre de l’Environnement.

D’après lui, « les aptitudes et les attitudes acquises à l’école permettent de comprendre, de développer un jugement critique mais surtout d’installer chez les acteurs, des compétences qui leur donnent le pouvoir d’agir ».