Education : la COSYDEP et le ministère de la Formation Professionnelle et Technique en partenariat

Le ministère de la formation professionnelle et technique (FPT) et la COSYDEP ont affiché leur volonté de collaborer pour promouvoir la FPT auprès du grand public. C'était au cours d'une rencontre, ce jeudi 2 janvier 2025 entre Amadou Moustapha Ndieck SARRE et Cheikh Mbow à Diamniadio. Le ministre a souligné l’importance d’élargir l'accès à la Formation Professionnelle et Technique, en la rendant plus accessible et pertinente pour les jeunes, notamment en lien avec les besoins du marché de l'emploi. Dans ce contexte, la COSYDEP, en tant que plateforme stratégique de défense et de promotion de l’éducation publique, jouera un rôle clé dans le processus de réflexion, de concertation et d’action.



Le ministre et le directeur de la COSYDEP ont convenu que cette collaboration pourrait également jouer un rôle déterminant dans le portage social de la FPT. L’ambition est de faire en sorte que la formation technique et professionnelle devienne un véritable levier pour le développement économique et social du pays, en offrant aux jeunes des perspectives d’insertion durable dans le marché du travail.



Cette rencontre marque le début d'une coopération entre l'État, représenté par le ministère de la Formation Professionnelle et Technique, et la COSYDEP, qui pourrait non seulement contribuer à la réforme du secteur de la FPT, mais aussi à la promotion d'un modèle éducatif plus adapté aux enjeux contemporains.



Les deux parties ont exprimé leur engagement à travailler ensemble pour renforcer l'impact de la formation professionnelle, en la rendant plus visible et plus reconnue dans le paysage éducatif sénégalais.