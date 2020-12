Education: le G20 dépose un préavis de grève et menace de perturber l'année scolaire

Mamadou Tamba et ses camarades déterrent la hache de guerre et menacent de perturber l'année scolaire 2020-2021. En effet, le syndicat des enseignants dénommé G20 a annoncé hier- jeudi 17 décembre 2020 au cours d'une rencontre, un dépôt de préavis de grève. Pour déclarent-ils, protester contre le non-respect du protocole de 2014 par le gouvernement.



En plus des revendications inscrites dans le protocole de 2014, les syndicalistes ont ajouté onze nouveaux points à leur plateforme. Il s'agit entre autres de l'augmentation de l'âge de la retraite, la suppression des épreuves des anticipés de philosophie.