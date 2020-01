Education : le G20 entame son mouvement d’humeur ce jeudi

Le G20 va entamer son 3eme plan d’actions ce jeudi 30 janvier 2020. Au menu, une série de débrayages et de grèves. Une marche nationale sera aussi organisée le 19 février prochain à Dakar.



Le cadre regroupant une vingtaine de syndicats d'enseignants de l'élémentaire et du moyen secondaire au Sénégal exige la révision du système de rémunération et l’arrêt des ponctions sur les salaires.



« Notre troisième plan d’actions comprend deux (2) phases. La première va débuter le jeudi 30 janvier par un débrayage à partir de 10 heures suivies d’une journée de grève totale le vendredi 31 janvier. La deuxième phase, débutera le mardi 4 février par un débrayage à partir de 10 heures, suivi de 48 heures de grève le mercredi 5 et jeudi 6 février 2020, a déclare le porte-parole du G20».



Et, Mbaye Sarr de prévenir : « au terme de ce troisième plan d’actions, si le Gouvernement du Sénégal maintient son jeu de dilatoire et son jeu de pourrissement, le G20 va organiser une marche nationale le mercredi 19 février à Dakar où il sera question de battre le rappel de tous les enseignants du Sénégal pour battre le macadam ».