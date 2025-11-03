Education : le Président Diomaye appelle à une intégration des savoirs africains et à l'investissement massif dans la science

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi, à Dakar l'ouverture de la 19e Assemblée générale de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), couplée à la 5e semaine mondiale de la Francophonie Scientifique (SMFS). Devant plus de 800 décideurs académiques, 30 ministres et des milliers de participants en ligne, le chef de l'État, a livré un discours fort, axé sur la nécessité pour l'Afrique d'investir massivement dans la science et de repenser l'intégration des savoirs sur le continent.



Dans son allocution, le Président Faye a insisté sur le rôle fondamental de la science et de la technologie pour le développement du continent. « Il est fondamental que le continent africain investisse massivement dans la science et la technologie et en particulier dans l'autonomisation des savoirs. Cette autonomie doit commencer par l'enseignement à tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur et la recherche », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Il a plaidé pour une intégration de l'enseignement supérieur en Afrique, allant au-delà des seules intégrations politique et économique. Le Président a rappelé que cette intégration des savoirs était déjà une réalité historique en Afrique de l'Ouest, citant la mobilité des porteurs de savoirs comme une « véritable sinécure » à l'époque.



Le Président Diomaye a annoncé que des réformes majeures et des ruptures radicales seront engagées au Sénégal, s'inscrivant dans la vision Sénégal 2050. Ces réformes visent à réformer les contenus et accorder une grande part à l'enseignement des sciences, des techniques et des savoirs analogiques, orienter l'enseignement supérieur et la recherche vers le développement économique et social, à lutter contre la désaffection des filières scientifiques en appelant les acteurs de l'enseignement supérieur à faire preuve d'innovation et de créativité pour redonner à la jeunesse le goût des mathématiques, de la science et de la technologie. Il a également souligné l'importance de la révolution numérique, exhortant le pays à ne pas manquer ce rendez-vous de l'histoire, contrairement à la révolution industrielle.



Le chef de l'État a mis en lumière le lancement prochain du premier satellite sénégalais, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du New Deal Technology. Ce programme national vise à atteindre la souveraineté numérique, généraliser la digitalisation des services publics et positionner le Sénégal comme un leader africain du numérique.



« Le lancement par le Sénégal de son premier satellite s'inscrit dans ces options. C'est cette trajectoire que notre pays a décidé d'explorer dans le cadre du New Deal Technology, qui s'emploie à faire du numérique un vecteur de développement apte à transformer tous les secteurs pour porter notre ambition de souveraineté. Il s'agit avec ce programme national d'accéder à la souveraineté numérique, de généraliser la digitalisation des services publics, de permettre le développement de l'économie numérique, de donner à notre pays une position de leader africain du numérique…», a indiqué le Président Diomaye.



Abordant la question de la Francophonie, le chef de l'Etat a encouragé l'AUF à accorder une place plus importante aux langues nationales dans ses projets de recherche et d'innovation, aux côtés du français, dans une démarche de valorisation du patrimoine culturel. Il a salué l'engagement de l'AUF en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et de l'insertion professionnelle, citant notamment les projets Entreprendre et Mobilité Urbaine Durable et Emploi.



Il a conclu en insistant sur le défi le plus pressant : répondre aux aspirations de la jeunesse, qui constitue 60% de la communauté francophone, par l'éducation, la formation et l'emploi. « Toutes nos actions doivent tendre en dernier ressort à apporter des solutions aux problèmes des jeunes en matière d'éducation, de formation et d'emploi », a-t-il martelé.