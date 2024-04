Education nationale : Abdou Faty dénonce « un recrutement massif et abusif d’enseignants » du ministre Cheikh Oumar Hann

L’ancien secrétaire général national du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (SELS/A), Abdou Faty a fait, selon le quotidien Libération, des révélations graves sur le secteur de l’éducation au Sénégal.



« Des centaines d’enseignants ont été recrutés récemment et abusivement par l’ancien ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Hann », a révélé le syndicaliste dans ses camarades de Ziguinchor (situé dans le Sud du Sénégal). Il a ajouté : « Cela relève de mon point de vue du banditisme d’Etat parce que vous n’êtes pas sans savoir que toutes les organisations syndicales se sont battus pour qu’on puisse normaliser le recrutement des enseignants ».



Selon M. Faty, l’Education est le seul secteur où, pour y accéder, il faut nécessairement passer par un concours dans le but « d’avoir des produits qui puissent être formés dans de bonnes conditions et dans le but d’avoir des ressources humaines de bonnes qualités ».



Rappelant le combat « de toujours » des organisations syndicales, Abdou Faty a interpelé lesdites organisations sur cette situation. « Il est inacceptable que les organisations syndicales croisent les bras devant cette forfaiture. C’est la qualité de l’enseignement et le devenir de nos enfants qui sont aujourd’hui en jeu au Sénégal », a-t-il alerté.



Cependant, le Sénégal va changer de gouvernement avec l’élection Bassirou Diomaye Faye au scrutin du 24 mars dernier. Abdou Faty a rappelé aux « nouvelles autorités », dès leur prise de service, de casser ce recrutement pour revenir à l’orthodoxie.



Il conclut : « je lance un appel à toutes les organisations syndicales afin qu’elles puissent faire face à cette forfaiture, à cette délinquance pour que la qualité, par ricochet, revienne dans le secteur de l’éducation dans notre pays ».