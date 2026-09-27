Aldiouma Sow répond à El Malick Ndiaye : « il est disqualifié pour parler de ce qui est en marche, de ce qui est à l’arrêt »

Le ministre-conseiller à la Présidence de la République, Aldiouma Sow, a répondu à El Malick Ndiaye, qui avait estimé que le Sénégal « est à l’arrêt » et dénoncé la « transhumance à outrance » des acteurs politiques vers le nouveau parti présidentiel Kiiraay.



Dans une publication sur Facebook, le membre fondateur de Kiiraay-Les Patriotes Républicains (parti présidentiel), invite le vice-président de l’Assemblée nationale à « savoir raison garder » et à « retrouver le sens de la mesure ».



Selon lui, El Malick Ndiaye est « disqualifié pour parler de ce qui est en marche, de ce qui est à l’arrêt ou en pause ».



Ci-dessous l’intégralité de la publication.



J’invite l’ancien président de l’Assemblée Nationale, El Malick Ndiaye devenu vice-président par crainte d’être hué et conspué par des individus enragés sous l’emprise d’un gourou démagogue, à savoir raison garder et à retrouver le sens de la mesure.





L’auteur d’un abandon de poste constitutionnel par frilosité est disqualifié pour parler de ce qui est en marche, de ce qui est à l’arrêt ou en pause.





Un leader, ce n’est pas juste un faux large sourire, de beaux discours en mode dictée préparée et de grands boubous ; c’est surtout du courage, la capacité à faire face à l’adversité interne même en étant minoritaire. Or, du courage, il lui en manque énormément..





Il sait, nous savons et les membres du bureau politique de la faction messianique savent pourquoi il a choisi de rester avec le Messie. Fala Yém..!



La Patrie d'abord La République vaincra



Aldiouma Sow

Kiiraay - Les Patriotes Républicains