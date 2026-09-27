Cancer féminin : un centre de dépistage en construction à l’hôpital Dalal Jamm

La Fondation Sénégal Solidaire, en partenariat avec la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), achève la construction d’un centre de dépistage des cancers féminins à l’hôpital Dalal Jamm, à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. L’objectif est de faciliter l’accès des femmes au dépistage et à la sensibilisation sur leur santé.



« Nous espérons que ce centre de dépistage des cancers féminins, en train d’être construit par la Fondation en partenariat avec la LISCA, pourra être livré au cours de l’année », a déclaré la Première dame, Absa Faye, citée par l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Elle s’exprimait dimanche à l’occasion de la randonnée pédestre organisée à Dakar par la LISCA pour lancer la campagne Octobre rose. Au terme de la marche, elle a appelé à renforcer la sensibilisation et l’accès au dépistage des cancers féminins, en soulignant les obstacles que constituent le manque de moyens, le déficit d’information et les difficultés d’accès aux soins.



« Beaucoup de femmes n’accèdent pas aux soins par manque de moyens, par manque d’information et aussi en raison de difficultés d’accès aux soins. Cette mobilisation, cette marche et cette sensibilisation doivent être renouvelées afin d’aider à sauver nos mères, nos sœurs et nos filles », a-t-elle insisté.



Absa Faye a également salué l’engagement de la LISCA, dirigée par le Dr Fatma Guenoune, ainsi que celui des associations, des professionnels de santé, des partenaires et des bénévoles mobilisés dans la lutte contre le cancer. Elle a réaffirmé l’engagement de la Fondation nationale Sénégal Solidaire aux côtés de la LISCA et des associations engagées dans ce combat.



Dans son message, elle a insisté sur l’importance d’une mobilisation collective durant le mois d’octobre, estimant que chacun doit apporter sa contribution. Elle a aussi évoqué les craintes qui détournent certaines femmes des structures sanitaires, notamment la peur du diagnostic ou de la découverte de la maladie.



Absa Faye a souhaité que chaque participant à cette mobilisation contribue, par son engagement, à « faire tomber les peurs, briser le silence et rapprocher les femmes du dépistage ».



Selon la LISCA, la randonnée de lancement d’Octobre rose a réuni plus de 3 400 participants.