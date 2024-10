Effondrement du pont d'Alioune Souané : Cheikh Tidiane Dièye à Sédhiou ce vendredi

Le ministre de l'hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye est à Sédhiou, depuis ce matin pour s'enquérir de la situation. Le pont Alioune Saouné ou pont Diacounda a cédé à la suite des fortes pluies qui ont émaillé les région de Sédhiou et Kolda.



La chute de ce pont a coupé plusieurs communes du Pakao et de Goudomp du reste du monde. L'effondrement du pont Alioune Souané va contribuer à ralentir les activités économiques de certaines parties des régions de Kolda et Sédhiou. Cet édifice à cheval entre les deux régions est un véritable réseau de transport des personnes et des biens.