Egypte : 7 djihadistes tués dans le Sinaï

Quatre sont morts dans un échange de tirs lorsque les forces de sécurité ont fait une descente dans une cachette.



Selon l'armée, des centaines de suspects ont été également arrêtés et des dizaines de dépôts de munitions ont été détruits depuis le début de l'opération (Sinaï 2018) lancée il y a plus d'une semaine.



Ces opérations font suite aux injonctions du président Abdel Fattah Al Sisi en course pour un second mandat qui a promis de rétablir la sécurité sur le territoire égyptien et en particulier dans le Sinaï où l'armée combat une branche du groupe Etat islamique.



Il est toutefois difficile de vérifier le compte rendu des événements de l'armée, les journalistes étant exclus des opérations en cours au nord du Sinaï.