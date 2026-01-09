Égypte : Gaza au menu de la visite de la cheffe de la diplomatie de l'UE

La deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza conclu entre le Hamas et Israël a figuré au menu de la rencontre entre le ministre égyptien des affaires étrangères et la cheffe de la diplomatie européenne au jeudi au Caire.



Les deux diplomates ont fait part des efforts en cours pour faciliter le passage à cette deuxième. Alors que la situation sur le terrain reste critique



''À Gaza, la situation est extrêmement grave. Pourtant, le Hamas refuse toujours de déposer les armes. Il bloque la progression vers la prochaine étape du plan de paix, tandis qu'Israël restreint également les activités des ONG internationales, mettant ainsi gravement en péril l'accès à l'aide humanitaire. Sans les ONG, l'aide ne peut pas atteindre Gaza à l'échelle nécessaire.'', a déclaré Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères.



La mise en route de cette nouvelle étape du cessez-le-feu reste conditionnée par le feu vert du locataire de la Maison Blanche.



'' Nous attendons que la partie américaine se mette en mouvement, car le plan est lié au président Trump. La partie américaine annoncera donc bientôt tous les détails, en particulier ceux concernant le Conseil de paix de Gaza et le comité technocratique, car c'est très important. '', a déclaré Badr Abdelatty, Ministre égyptien des Affaires étrangères.



Abdelatty et Kallas ont également discuté d'une éventuelle coopération pour la gestion du poste-frontière de Rafah, où l'Union européenne jouait auparavant un rôle aux côtés d'Israël et de l'Autorité palestinienne.