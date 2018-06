El Hadj Diouf découpe Kylian Mbappé

L’international sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf n’a pas été tendre avec le jeune français Kylian Mbappé. En effet, invité de "L’Equipe du Soir", El Hadj Diouf a indiqué que le Parisien déçoit à chaque fois qu’on l’attend.« Mbappé, on attendait aussi de lui contre le Real Madrid. Les joueurs du Real, on avait dit contre le PSG qu'ils étaient vieillissants. Mais Mbappé, à chaque fois qu'on attend de lui, il vient au stade avec son lit. Le football n'a pas d'âge. Aujourd'hui tu es bon, tu le montres. C'est tout », a lâché l’ancien leader technique de l’équipe nationale du Sénégal.Pour rappel, Mbappé participe à la Coupe du monde Russie 2018 avec l’équipe de France. Il est l’auteur du but français face au Pérou (1-0). l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé (19 ans, 18 sélections et 5 buts) a tout de même du mal à confirmer son énorme potentiel avec les Bleus.