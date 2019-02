El Hadji Issa Sall explique pourquoi "il ne tire pas sur le gouvernement de Macky"

Reproché de ne pas être virulent avec le pouvoir, le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), El Hadji Issa Sall se veut clair : « Je n’ai pas besoin de tirer sur le gouvernement, car je n’ai pas un anti-programme».



En tourner dans l’intérieur du pays, le candidat El Hadji Issa Sall déroule son programme et ses activités sans de tenir compte des programmes des autres. «Je ne me base pas sur le programme du gouvernement pour faire ma campagne. J’ai besoin de dire aux Sénégalais ce que je dois faire pour eux, mais pas me baser sur le programme du gouvernement pour faire un anti-programme. Ce n’est pas mon objectif », clame le candidat de Pur.



« Ce qui m’intéresse, c’est ce que je propose aux Sénégalais, mais pas ce que les autres candidats font. Je n’ai pas de temps à perdre », lance-t-il.