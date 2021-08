El Haj Diouf, Conseiller Spécial d’Augustin Senghor: « On peut bel et bien gagner la CAN 2022 »

El hadji Diouf, ancien footballeur international et double Ballon d’Or africain est récemment nommé au poste de Conseiller Spécial du Président de la FSF pour les équipes nationales. L’ancien attaquant des « Lions » croit réellement que la bande à Sadio Mané peut gagner la CAN 2022. « Je crois aujourd’hui en cette équipe et ces joueurs. C’est pour ça qu’aujourd’hui, ça nous réconforte encore plus de vouloir travailler avec eux. Vu le groupe et le potentiel que nous avons, on peut bel et bien gagner la CAN 2022 et aussi se qualifier à la prochaine Coupe du monde », a dit le conseiller du président de la FSF.



Il soutient également que le Sénégal est la cible à la Can 2022 et les éliminatoires du Mondial. « Le Sénégal est très attendu à la CAN. Et aussi dans les éliminatoires de la Coupe du monde. Il ne faut pas se leurrer : on a la meilleure équipe et les meilleurs joueurs aujourd’hui. Je crois que quand on a la meilleure équipe et les meilleurs joueurs, vous êtes les cibles de la Coupe d’Afrique et de la Coupe du monde », a fait savoir El Hadji Diouf.



Revenant sur sa nomination, le double Ballon d’or africain espère apporter son aide et son expérience à l’équipe du Sénégal. « Avant j’étais ambassadeur. Maintenant, je suis conseiller, je pense que je vais travailler pour mon pays, pour notre drapeau national. Et surtout essayer d’aider cette équipe avec mon expérience pour aller gagner la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun », a laissé entendre l’ancien joueur de Liverpool.