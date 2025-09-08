El Malick Ndiaye salue la formation du nouveau gouvernement et félicite Amadou Ba

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a réagi à la nomination du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a adressé ses « vives félicitations » au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au chef du gouvernement, pour avoir mis en place une nouvelle équipe chargée de conduire l’action publique.



Selon lui, cette nouvelle étape marque un tournant décisif pour le pays. « Après seize mois de soins intensifs pour diagnostiquer et réanimer le grand corps malade qu’était le Sénégal, voici venu le temps de la remise en forme : bâtir un pays plus résilient, plus robuste et prêt à se hisser au rang des grandes puissances », a écrit El Malick Ndiaye, reprenant une métaphore médicale pour illustrer la mission de redressement confiée au nouvel exécutif.



Le président de l’Assemblée nationale a également profité de son message pour féliciter son « collègue et frère de parti », Amadou Ba, nommé ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.



Pour lui, cette nomination est une juste reconnaissance du « travail acharné, du dévouement et de la passion » de l’ancien député. « Je lui souhaite plein succès dans l’accomplissement de cette mission essentielle et je reste convaincu qu’avec son professionnalisme et son leadership, il saura relever ce défi avec brio, en valorisant notre patrimoine culturel, en soutenant la créativité artistique et en redynamisant l’artisanat », a-t-il ajouté.