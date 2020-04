El hadji Bouya Amar, Gouverneur de Louga : « Nous sommes en train de gérer le cas communautaire le plus compliqué du Sénégal »

Comme nous l’écrivions plus tôt, le premier cas positif à Louga, un riche commerçant, a contaminé, à ce jour, 24 de ses contacts. 139 autres sont encore en quarantaine. Le gouverneur de Louga, El Hadj Bouya Amar, est catégorique : «Nous sommes en train de gérer le cas communautaire le plus compliqué du Sénégal, du fait de sa posture sociale et aussi de son occupation professionnelle, qui font que ses contacts sont épars, élargis et étendus. C’est un cas complexe qui mérite beaucoup de planification et d’anticipation ».



Selon l’autorité administrative, "la meilleure façon d’aider à la limitation de la propagation de la maladie est de rester chez soi et de ne sortir qu’en cas d’extrême urgence. Certains citoyens pensent que la pandémie ne les concerne pas".



Libération Oneline