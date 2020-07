Élan de Solidarité nationale: Seo Sénégal distribue gratuitement de l’eau au Gouvernement et dans les hôpitaux (Publireportage)

L'entreprise SEO Sénégal qui produit et met en vente de l'eau minérale bien conditionnée en bouteilles (5 formats) s'est jointe à l'élan de solidarité nationale, dans ce contexte de crise sanitaire de Covid-19. Les dirigeants de cette société sénégalaise de l’agro-alimentaire se sont lancée cette semaine à une distribution gratuite de packs d'eau dans les hôpitaux et les départements ministériels nichés à Dakar et Diamniadio.

Un geste bien apprécié et salué par le personnel médical et les équipes ministérielles. Suivez ce publireportage !