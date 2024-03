Election 2024 où le crépuscule des anciens politiciens ?

Le crépuscule des anciens politiciens se mêle à l'aube des nouveaux. Elle a sa particularité, l'élection présidentielle de 2024, ou même ses spécificités. En plus d'être repoussée (sans encore revenir sur sa singularité), cette élection oppose deux générations de politiciens. Cela ressemble à de l'antagonisme. Ce sont des routiers expérimentés et des novices. Deux styles opposés et deux époques opposées. Certains d'entre eux, ces anciens routiers, jouent leur dernier coup de chance.

Idrissa Seck, Khalifa Sall, Habib Sy, Mamadou Lamine Diallo, Boubacar Camara, et bien d'autres encore, tous ont 60 ans ou plus. Cette élection sonne donc le glas de cette vieille classe politique.



L'élection de 2024 est l'aube d'une nouvelle classe de politiciens. Qui, sans aucun doute, resteront au sommet de la politique sénégalaise pendant de nombreuses années. Bassirou Diomaye Faye, Pape Djibril Fall, Anta Babacar Ngom, Cheikh Tidiane Dièye et Déthié Fall font partie des personnes en tête du peloton.



Dans les années à venir, ces jeunes loups auront un impact significatif sur la politique sénégalaise. Au soir du 24 mars 2024, il sera inévitable de se projeter dans le futur.