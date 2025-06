Tchad: le procureur interdit la presse et la société civile d'enquêter sur les violences de Mandakao

Ce n'est pas un hasard, le communiqué du procureur de la République de Ndjamena est tombé après la publication du rapport de la mission d'enquête sur les évènements survenus dans le canton de Mandakao du Collectif des Associations des droits de l'homme, l'ADH, après une descente sur le terrain.



Contrairement à la version officielle, qui parle d'un massacre prémédité sous l'instigation de l'ancien Premier ministre Succès Masra, les témoignages recueillis auprès d'habitants du coin, de responsables administratifs ou encore de parents de victimes semblent privilégier un conflit agriculteur - éleveur classique, qui aurait dégénéré, selon ce rapport, comme cela arrive souvent au Tchad.



Le problème, explique un journaliste qui revient d'un séjour dans la région de Mandakao, c'est qu'« il y a trop de zones d'ombres dans cette histoire », dit-il. Selon le collectif des ADH, depuis le massacre de plus de 40 éleveurs début mai, une centaine d'agriculteurs ont été arrêtés et sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, ou encore 11 des 12 villages d'agriculteurs que compte le canton de Mandakao ont été attaqués et incendiés officiellement par des bandits armés « non identifiés ».



Réaction du procureur de Ndjamena, Oumar Mahamat Kedelaye, que nous avons joint : « Il faut laisser la justice faire son travail d'une manière indépendante et librement, sans chercher à l'influencer ».