RDC: le Congolais Floribert Bwana Chui Bin Kositi désormais bienheureux

La béatification de Floribert Bwana Chui est un moment très attendu pour de nombreux Congolais, en particulier dans la ville de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Aline Minani était une amie du jeune contrôleur des douanes, elle est responsable de la Communauté catholique Sant’Egidio à Goma, dont faisait partie Floribert et au sein de laquelle celui-ci s’occupait des enfants des rues : « Nous sommes préparés à ce moment avec beaucoup d’émotion, de joie et de reconnaissance à Dieu pour le don de la vie de Floribert pour notre communauté de Sant’ Egidio de Goma et partout dans le monde ».



Derrière la figure de Floribert, cette béatification est vue par beaucoup comme une invitation à lutter contre la corruption. En janvier 2023, le Pape François l’avait d’ailleurs érigé en modèle en rencontrant la jeunesse congolaise à Kinshasa, un message toujours actuel en RDC pour Aline Minani.



« Il a lutté à mains nues contre la corruption, et aujourd’hui, je pense que pour toute la jeunesse congolaise, je pense que c’est une invitation que c’est possible de vivre et de garder sa liberté même devant l’argent. Nous voyons combien de fois le fléau de la corruption pénètre nos institutions, et je pense que Floribert c’est un modèle. Aujourd’hui, avec le climat qui règne dans notre pays, c’est le moment de prendre conscience qu’il faut changer, qu’il faut suivre et emboiter le pas de Floribert Bwana Chui ».



Pour des raisons sécuritaires, la messe de béatification n’a pu se tenir à Goma, mais de nombreux Congolais ont fait le voyage à Rome. C’est le cas de son ami, Juvénal Munobo. Pour l’avocat et ancien député congolais, Floribert Bwana Chui a essayé de donner « jusqu’au sacrifice suprême ».