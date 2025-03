Élection au Conseil de la FIFA : Augustin Senghor n'a pas été retenu parmi les 6 membres

L’élection du Conseil de la FIFA a eu lieu ce mercredi 12 mars 2025, au Caire (Egypte). Le patron de l'instance dirigeante du football sénégalais n'a pas été élu parmi les 13 candidats qui étaient en lice.



Me Augustin Senghor ne sera pas membre du Conseil de la FIFA car il ne fait pas partie du top six après les votes. Le patron de l'US Gorée ne siègera pas à l'instance du football mondial et voit ainsi son rêve briser.



Au classement, Senghor est classé à la 10e place à ex-aequo avec Lydia comptant 13 voix devançant Johansen qui occupe la dernière place avec seulement 7 voix. Le Sénégal n'aura pas de représentant au conseil de la FIFA.



Résultats des votes



1- Fouzi Lekja : 49 voix

2- Hani Aboo Ridha : 35 voix

3- Djibrilla Hima : 35 voix

4- Kanizat Ibrahim : 30 voix

5- Ahmed Yahya : 29 voix

5-Souleymane Waberi : 29 voix

7- Amaju Pinnick : 28 voix

8- Kamanga : 19 voix

9- Yacine Diallo : 18 voix

10- Senghor : 13 voix

10- Lydia : 13 voix

12- Johansen : 7 voix