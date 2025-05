Procès Le Scouarnec: avant le verdict, l'ex-chirurgien pédocriminel assume sa culpabilité

« Accordez-moi simplement le droit de devenir meilleur »

« Vous êtes le diable », avait assené l'avocat général, Stéphane Kellenberger lors de son réquisitoire, vendredi 23 mai. Des mots durs auxquels la défense a apporté beaucoup de nuances, ce lundi, à l'occasion de la dernière prise de parole des deux avocats de Joël Le Scouarnec , 74 ans. « Réduire l'accusé à ses crimes, c'est nier l'autre visage du personnage », ont déclaré Me Maxime Tessier et Thibaut Kurzawa. Le premier a reconnu un fait simple, implacable, reconnu par l'ancien chirurgien : « Mon client est archi-coupable. »Mais dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont dépeint un accusé engagé sur le chemin de la réparation, suivi par un psychologue en prison depuis huit ans. « Il pose des questions, cherche à savoir, pour comprendre comment il a pu devenir celui que l'on connait », ont-ils expliqué devant la cour criminelle du Morbihan. Selon eux, ce travail a fini par payer. Ils en veulent pour preuve sa reconnaissance de l'intégralité des faits à la barre.Des aveux « contestés jusqu'au déraisonnable », a cinglé la défense, étrillant au passage certains des avocats côté parties civiles. « J'ai entendu dire que reconnaître face à la cour ne changerait rien. Bien au contraire, c'était le lieu pour le faire, c'est la fonction même du procès », a martelé un avocat du pédocriminel. Concernant les excuses de l'accusé, jugées peu sincères, il a lancé : « S'il ne les avait pas dites, on le lui aurait reproché. »Invité à prendre la parole une dernière fois, après trois mois de procès, Joël Le Scouarnec a déclaré : « À la cour, je ne sollicite aucune mansuétude. Accordez-moi simplement le droit de devenir meilleur et de reconquérir cette part d'humanité qui m'a tellement fait défaut. » La cour s'est ensuite retirée pour répondre à 841 questions et délibérer ; le verdict est attendu mercredi 28 mai.