Nord de la France: un incendie fait 3 morts dont 2 enfants

Le bilan de l'incendie mardi d'une maison à Attiches (Nord) est monté à trois morts, un homme et deux enfants, a annoncé la préfecture à l'AFP. Deux autres enfants et la mère de famille ont été transportés à l'hôpital, sans pronostic vital engagé. Il s'agissait d'une famille avec quatre enfants âgés entre trois et dix ans, a précisé la préfecture.