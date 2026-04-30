Escroquerie au visa pour les États-Unis : un individu interpellé à Ndorong pour avoir soutiré plus de 14 millions FCFA à huit victimes

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a procédé à l’interpellation d’un individu pour « association de malfaiteurs, escroquerie au visa, trafic de migrants et blanchiment de capitaux ».



Six individus se sont présentés au poste de police dudit commissariat pour déposer une plainte. Il ressort de leurs dépositions respectives qu’ils avaient été mis en rapport avec le mis en cause dans le but de voyager vers les États-Unis.



Le suspect leur avait promis de convoyer chacun d'eux vers les États-Unis moyennant la somme de 5 millions de FCFA par personne. Les requérants ont accepté la proposition et versé des acomptes variants entre 1 million et 2,5 millions de FCFA, tout en lui remettant leurs passeports.



Après avoir perçu au total la somme de 10 500 000 FCFA, le mis en cause avait fixé la date de départ au 25 janvier 2026. Cependant, le jour J, il a prétendu que les ordres de mission n’étaient pas encore disponibles. Il a tout de même tenté de les rassurer en reprogrammant le voyage et en envoyant à chacun, via l'application WhatsApp, un faux billet d’avion.



Lassés d'attendre, les six plaignants ont décidé de saisir la police après que l'un d'eux a aperçu l'individu dans le quartier de Sam.



Interpellé par les éléments de la brigade de recherches, le mis en cause a reconnu les faits. Il a admis avoir reçu les acomptes ainsi que les documents de voyage, tout en précisant avoir utilisé les fonds à des fins personnelles et remis les passeports à un complice.



Une perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de deux autres passeports dans sa chambre. Interrogé sur la provenance de ces documents, il a avoué les avoir reçus de deux autres victimes auxquelles il avait promis un voyage vers l’Europe, après leur avoir soutiré une somme totale de 4 millions de FCFA.



A l’issue de la procédure, le mis en cause a été conduit au parquet.