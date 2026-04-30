Lamine Camara : « Je ne marque pas souvent, mais quand c’est le cas, ce sont des beaux buts »

En conférence de presse ce jeudi, à l’occasion du déplacement de son équipe à Metz samedi pour la 32e journée de Ligue 1, Lamine Camara est revenu sur son but exceptionnel inscrit le week-end dernier face à Toulouse.



« C’est une action sur laquelle j’ai beaucoup travaillé à l’entraînement car je sais que j’ai des qualités pour marquer des buts. Certains de mes coéquipiers comme Paul Pogba me répètent souvent que j’ai une belle frappe et que je pouvais aider l’équipe de cette manière. Ça s’est vu contre Toulouse, je n’ai pas hésité à tirer », a-t-il confié.



Le milieu de terrain sénégalais a ajouté, sourire aux lèvres : « C’est vrai que je ne marque pas souvent mais quand c’est le cas, ce sont des beaux buts. J’ai toujours eu cette qualité, je sais que je peux marquer à tout moment » a déclaré le milieu de terrain sénégalais ».