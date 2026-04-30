Obsèques de Sadio Camara : les anciens de l’Ecole militaire saluent «un modèle» et la «perte d’un frère irremplaçable»

A Kati (15km de Bamako), à l'occasion des obsèques du général d’armée Sadio Camara, ce jeudi 30 avril, l’émotion était particulière au sein de sa promotion de l’École militaire interarmes, venue lui rendre un dernier hommage.



Prenant la parole au nom de ses camarades, le Général de Brigade Aly Boy Diarra, représentant de la 24e promotion de l’école militaire interarmes de Kati, a dressé le portrait d’un officier profondément attaché aux valeurs militaires, mais aussi d’un homme de foi, d’humilité et de solidarité. Il a notamment évoqué un compagnon d’armes « pieux et serein», dont la force intérieure reposait sur une grande spiritualité et une acceptation du destin.



Selon le Général de Brigade, Sadio Camara faisait preuve d’une grande sérénité face à l’adversité, répétant souvent des paroles de gratitude et de soumission à la volonté divine. Son témoignage a également insisté sur son attachement à la pratique religieuse, évoquant un homme assidu à la lecture du Coran et à la prière, y compris lors de ses déplacements. Il a été rappelé que le général aurait affronté ses derniers instants dans un contexte de recueillement spirituel.



Au-delà de ses responsabilités à la tête du ministère de la Défense, ses camarades ont insisté sur sa proximité humaine. « Il se considérait comme le grand frère de tous », a témoigné l’orateur, soulignant son respect des autres, sa simplicité et son sens des relations humaines, malgré les plus hautes fonctions de l’État.



La promotion a également rappelé son engagement sur le terrain, notamment lors des combats dans le nord du Mali, ainsi que ses nombreux gestes de solidarité envers ses frères d’armes et leurs familles. Selon ses pairs, le général Camara incarnait « l’altruisme et le sens du devoir », n’hésitant pas à soutenir discrètement les plus vulnérables.



Un témoignage a particulièrement marqué l’assistance. Celui d’un refus d’avantage personnel au profit d’une œuvre sociale, en l’occurrence la rénovation d’infrastructures sanitaires à Kati, sa ville natale. Un geste présenté comme révélateur de son intégrité et de son attachement à l’intérêt collectif. Dans un hommage empreint de solennité, ses camarades ont qualifié sa disparition de « perte d’un frère irremplaçable » pour la nation et pour l’armée. Comparant sa mort à « la chute d’un baobab », ils ont appelé à poursuivre son engagement en s’inspirant de ses valeurs. «Son exemple doit continuer de guider nos pas », ont-ils affirmé, réitérant leur détermination à faire vivre les idéaux de service, de patriotisme et de sacrifice qu’il incarnait.