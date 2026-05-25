Élection du Bureau de l’Assemblée nationale : Me Tanor Diamé évoque un « contentieux sans juge » face aux agitations de l’opposition

La bataille juridique s’intensifie autour de la succession d’El Malick Ndiaye au perchoir de l’Assemblée nationale. Réagissant aux critiques de l'opposition qui conteste la légalité du retour et de la possible élection d'Ousmane Sonko à la présidence du Parlement, l'avocat Maître Tanor Diamé a apporté une réplique technique majeure. Selon lui, les contestataires s'agitent précisément parce qu'ils sont conscients de l'absence de voies de recours légales pour bloquer le processus interne de l'institution.







Pour justifier sa position, le juriste s'appuie sur la doctrine bien établie de la plus haute juridiction du pays. « Dans sa jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel du Sénégal s’est déjà déclaré incompétent pour connaître des recours liés à l’élection du Bureau, considérant qu’il s’agit d’une question d’organisation interne de l’Assemblée nationale, couverte par le principe de séparation des pouvoirs », rappelle-t-il. Cette spécificité du droit parlementaire sénégalais, qu'il qualifie de « contentieux sans juge », met les décisions du vote de l'hémicycle à l'abri d'une invalidation juridictionnelle.







Face à ce verrou juridique qui fragilise les arguments de constitutionnalité soulevés par des figures de l'opposition comme Moussa Tine, Me Tanor Diamé estime que les députés de la minorité n'ont plus aucune carte légale en main pour imposer un arbitrage extérieur. Dès lors, l'avocat anticipe un durcissement du débat politique dans l'hémicycle lors de la plénière de ce mardi, affirmant que le seul moyen de lutte encore à la disposition des « députés ennemis de la Nation » reste le sabotage ou le « xataraayu en masse ».

