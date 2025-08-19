Election du nouveau maire : le Conseil municipal de la Ville de Dakar en session extraordinaire le 25 août

Le Conseil municipal de la Ville de Dakar est convoqué en session extraordinaire le Lundi 25 août 2025. La rencontre prévue à dix (10) heures se tiendra dans la salle de délibérations de l'Hôtel de Ville.
Selon le communiqué signé par le Maire par intérim Ngoné MBENGUE, l'ordre du jour porte sur l’élection du Maire de la Ville de Dakar.
