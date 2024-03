Election présidentielle : Samba Sy réaffirme son soutien à Amadou Ba

Samba Sy ne fait pas partie du gouvernement de Sidiki Kaba. L'ancien ministre du travail (membre du gouvernement depuis 2017), par ailleurs secrétaire général du parti de l'indépendance et du travail (PIT) est, certainement, en train de subir les effets de sa position, lors du dialogue national.

Pour le secrétaire général du PIT la participation au gouvernement " n’a été qu’une sorte d’aboutissement, et notre ancrage dans BBY a été réaffirmé jusqu’au dernier Congrès du PIT qui date d’avril 2023" . Lors du dialogue national, monsieur Sy, dans un discours s'était démarqué contre la loi d'amnistie. "L ’amnistie ne doit pas être suivie de l’amnésie. C'est un point de vue largement partagé au sein du PIT", s'est justifié l'ancien ministre du travail.



Abandon d'Amadou Ba par le chef de l'Etat



Sur ce, a fait savoir Samba Sy, "(...), nous sommes déterminés à faire en sorte que le candidat Amadou Ba sorte victorieux de cette compétition électorale. Tout ce que nous pouvons faire en termes de déploiement de persuasion, de campagne, nous avons commencé à le faire et nous allons l'approfondir".

De plus, ajoute monsieur, " je rappelle que différents partis ont investi Amadou Ba dont l'Apr, maintenant beaucoup de choses se disent, mais continuons d'avancer et demain, il fera jour".



Sur les chances d'Amadou Ba de gagner l'élection présidentielle



Le PIT et son leader restent convaincus que le candidat Amadou Ba avec son expérience peut être un bon Président pour le Sénégal. Et qu'il dispose des atouts pour gagner l'élection présidentielle. "Quelques une des propositions esquissées par cette opposition attestent que notre pays prendrait un gros risque en lui faisant confiance. Je pense que tous les candidats, le nôtre, Amadou Ba, est le plus expérimenté et le plus lucide. C'est celui qui a le plus grand capital d'expérience, et qui est soutenu par une large plage de forces politiques expérimentées. L'aventure a pu montrer quelques réalisations qui sont importantes pour notre pays. Je pense donc que nous allons nous en sortir et que le Sénégal va avancer avec Amadou à sa tête", s'est prononcé Samba Sy.



Enfin, pour l'ancien ministre du travail, Samba Sy ce qui s'est passé durant le processus électoral est inacceptable. Ainsi, il réaffirme tout son soutien et celui du PIT au candidat Amadou Ba.







Dans un entretien accordé au quotidien l'Observateur, monsieur Sy réaffirme l'ancrage de son Parti (PIT) dans la coalition Benno Bokk Yakaar. En plus, ajoute Samba Sy, "nous sommes de BBY (Benno Bokk Yakaar). C’est une ligne de congrès qui date de bien longtemps. Nous avons été de BBY bien avant que la coalition ait fini de prendre le pouvoir. Je rappelle que nous sommes les artisans de Benno Siggil Sénégal, qui est devenu BBY entre les deux tours de la Présidentielle de 2012".