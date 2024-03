Election présidentielle au Sénégal : l'UE marque sa satisfaction

L'UE marque son soulagement par rapport à la reprise du processus électoral qui reprend son cours. Le 24 mars prochain, se tient l'élection présidentielle. Après plusieurs injonctions contre le gouvernement du Sénégal a montré son soulagement face à ce dénouement heureux.



Nabila Massralli, porte-parole du service diplomatique européen, affirme « la démocratie et l'état de droit sénégalais, à travers les institutions qui en sont garantes, ont su démontrer une grande résilience et répondre aux aspirations du peuple sénégalais pour une élection rapide et transparente. Et donc, à ce propos, l'Union européenne appelle à présent tous les acteurs institutionnels, politiques et de la société civile à s'engager en faveur d'une campagne électorale pacifique et la tenue d'élections crédibles et transparentes. »



A cet effet, l'UE prévoit une mission d'observation au Sénégal. Ces observateurs de l'UE vont être déployés dans tout le pays pour suivre à temps réel le déroulement de l'élection.