Elections en RDC, Kinshasa exclut toute aide extérieure

A quatre mois des élections, la question du financement et de la logistique des scrutins se pose toujours.



Le gouvernement et la CENI assurent que le financement des opérations électorales se fait régulièrement.



Côté logistique, la CENI annonce l'acquisition prochaine de matériel roulant et d'aéronefs pour assurer le déploiement du matériel électoral.



Toutefois la Monusco dit se préparer à toute éventualité, selon Florence Marchall, la porte-parole de la mission.



La Monusco fournit déjà à la CENI un soutien technique pour l'organisation des scrutins.



En même temps, la mission onusienne poursuit ses bons offices auprès de la classe politique.

Objectif : trouver un compromis sur la machine à voter et sur les listes électorales, contestées par l'opposition.



Les élections générales sont prévues pour décembre prochain.



Face à Emmanuel Ramazani, le dauphin choisi par le président sortant, Joseph Kabila, il y a une vingtaine de candidats de l'opposition qui eux aussi briguent la magistrature suprême.