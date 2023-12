Élections en RDC: la Cenco et l'ECC compilent les résultats en parallèle de la Céni

Dans l’un des quatre sites du centre d’observation des élections de la Cenco-ECC, une soixantaine de personnes s’affairent. Elles reçoivent les rapports des 25 000 observateurs déployés dans les 75 000 bureaux de vote sur l’ensemble du territoire et des 11 000 observateurs dits citoyens – n’ayant pas besoin d’accréditations – et dont la mission étaient de prendre en photo les PV affichés à l’extérieur des bureaux de vote.



Ces rapports et PV ont été envoyés via une Application ou SMS au centre d’observation. Là, les informations transmises, sont vérifiés et validés.



Une tabulation parallèle à celle de la Commission électorale nationale indépendante. Selon les responsables de la mission œcuménique, il s’agit de comparer les résultats photographiés dans chaque circonscription à ceux affichés sur le site de la Céni. Leur publication étant désormais obligatoire et vérifier si les résultats annoncés par la Ceni sont conformes aux choix des électeurs.



L'objectif est d'éviter le scénario de 2018 où les chiffres de la Céni avaient été contestés par l’opposition qui n’avait pas pu apporter de preuves suffisantes.