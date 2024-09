Elections législatives : Guy Marius Sagna à nouveau candidat

Surnommé « député du peuple » lors de la 14éme législature, Guy Marius Sagna, membre de FRAPP compte à nouveau se présenter aux élections législatives de novembre prochain. Il a fait l’annonce via une note rendue publique. « Je suis candidat à la candidature pour les prochaines élections législatives. Ma candidature à la candidature est soumise à mon parti PASTEF et plus précisément à sa coordination départementale de Ziguinchor », lit-on sur la note.



« Je veux à nouveau vous dire le plaisir que j’ai eu durant ces deux ans de vous représenter à l’Assemblée nationale du Sénégal. Et depuis avril 2024 je vous représente également au parlement de la CEDEAO. C’est avec plaisir que j’ai contribué à la lutte dans l’hémicycle avec plus de 450 questions écrites, propositions de résolution de mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire…mais aussi dehors à vos côtés dans vos manifestations, vos conférences de presse, dans vos villages et quartiers. » a-t-il ajouté.



Guy estime pouvoir mieux servir en faisant plus et mieux. « Un deuxième mandat servira à continuer à vous représenter et à vous défendre. Un deuxième mandat pour une majorité parlementaire dans la continuité de votre choix du 24 mars 2024 pour « un Sénégal souverain, juste et prospère » dans une Afrique souveraine, unie, juste et prospère », conclut la note.