Nouveau partenariat entre le Sénégal et le FMI : Cheikh Diba a reçu en audience M. Abebe Aemro Selassie

Dans une déclaration postée sur les réseaux sociaux, le ministère du Budget et des Finances annonce que le ministre Cheikh Diba a reçu ce lundi en audience M. Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du FMI. Cette rencontre selon le ministère entre dans le cadre des discussions en cours autour du nouveau partenariat entre le Sénégal et le FMI.



Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune d’aboutir à la validation du nouveau programme économique et financier du Gouvernement.

À cette occasion, le Ministre a rappelé l’ambition des autorités de construire une trajectoire de redressement des finances publiques, durable et souveraine au service du peuple sénégalais et de la stabilité macroéconomique du pays.