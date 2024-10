Élections législatives : la DGE annonce l’irrecevabilité de certaines listes

À quelques semaines des élections législatives, la DGE porte à la connaissance des Sénégalais et acteurs politiques que certaines parmi les listes déposées par les partis et coalitions politiques sont jugées irrecevables. Le directeur des opérations électorales, Abdoul Aziz Sarr a fait la révélation, ce vendredi. Il a indiqué l’irrecevabilité de ces listes est due à certains manquements comme, le non-respect de la parité, le non-reversement de la caution entre autres…



Parmi les manquements notés, explique, Abdoul Aziz Sarr, figurent « quelques erreurs substantielles et matérielles qui peuvent être corrigées par les mandataires ».



Toutefois, le directeur des opérations électorales a précisé qu’il y a des manquements qui ne sont pas corrigeables à savoir le non-respect de la parité, la non-présentation de la quittance et de l’attestation qui conforme le dépôt au niveau de la Caisse de dépôt et des consignations, le dépôt hors délai légal ou une liste incomplète.