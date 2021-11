Élections locales : « 98% des mairies sont dirigées par les hommes », déplore Fatou Sow Sarr

La présidente du Caucus des femmes leaders, Fatou Sow Sarr, a déploré la faible présence des femmes à la tête des municipalités. Selon elle, seul « 2% des mairies sont dirigées par les femmes, les 98% par les femmes ».



« Les femmes ont tenu l’histoire de ce pays d’un bout à l’autre. Et on vient dire que c’est notre culture, c’est notre tradition, c’est faux ! C’est la parenthèse coloniale, c’est la colonisation coloniale qui nous a mis dans cette situation-là », a rappelé, d’emblée, Fatou Diop Sarr, dans le Jury du dimanche (JDD), de ce 7 novembre 2021.



La féministe tient à préciser que les femmes leaders soutiennent la maire sortante de Dakar, Soham El Wardini et les autres femmes candidates. Elle annonce que leur objectif, investir 10% de femmes pour les élections territoriales du 23 janvier 2022 « a été atteint voire dépasser ».



« Les 10%, nous ne l’avons pas dit comme un slogan. Nous avons fait une cartographie des communes. Sur les 557, les 2/3 sont des communautés rurales. Or notre histoire est telle que dans les villages, il est difficile qu’une femme se lève pour dire qu’elle veut être candidate. On aura nos 10% d’investiture. On aura plus pour le Conseil départemental ».



Mme Sarr dit être « heureuse de voir que certaines sont capables de porter la riposte à la hauteur des coups que les hommes sont en train de leur donner ».« Nous soutenons les femmes qui font la preuve de leurs capacités », a-t-elle lancé.