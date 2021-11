Elections locales : Abdoulaye Pouye "Obama" quitte Yewwi Askan Wi et rejoint Wallu Sénégal

"Chers militants, chers militantes, chers sympathisants, depuis trois semaines, nous étions dans la coalition YEWWI ASKAN WI à travers le PCS/ JËNGU TABAX. A l'absence de consensus, (7) sept candidatures ont été envoyées au niveau de la commission nationale d'investiture pour arbitrage et (2) ont été présélectionnées. Faute de consensus, la bonne marche de la coalition à été bloquée pendant plusieurs jours aussi bien au niveau communal qu'au sommet.



Pour décanter cette situation, mes collaborateurs et moi avons décidé de retirer notre candidature et de laisser notre jeune frère Pape Ousseynou Pouye mener le combat à la tête de YEWWI ASKAN WI. Nous lui souhaitons bonne continuation.



En revanche, nous avons pris la décision de répondre favorablement à la main tendue des responsables de la coalition WALLU SÉNÉGAL qui nous ont proposés de conduire aux destinées de ladite coalition pour les élections municipales du 23 janvier 2022.

Bon courage à la coalition YEWWI ASKAN WI et tous nos remerciements à la coalition WALLU SÉNÉGAL.

"Yalna Gneupp Am Jamm

ABDOULAYE POUYE OBAMA"