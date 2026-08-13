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Marché Bou Bess: un jeune de 25 ans tué dans une bagarre, le suspect activement recherché



Marché Bou Bess: un jeune de 25 ans tué dans une bagarre, le suspect activement recherché
Dans la banlieue de Dakar, le commissariat de Wakhinane Nimzatt a été informé, mercredi 12 août, vers 06 heures 45 minutes, d’une découverte de corps sans vie au marché Bou Bess, selon les informations de Libération.

Un transfert sur les lieux du drame a permis aux policiers de découvrir qu’il s’agit du  nommé Sakher Diouf, âgé de 25 ans, sans emploi et domicilié à Gadaye. Il a été relevé une blessure assez profonde à la poitrine.

Selon les premiers renseignements recueillis, la victime se serait battu avec le nommé Babacar Niang dit «Mbaye Délégué», charretier domicilié à Bakhdad. C’est ce dernier qui l’aurait poignardé.

Le corps sans vie a été transporté à la morgue de l’hôpital Roi Baudoin par les sapeurs-pompiers pour une autopsie. Alors que le procureur  du tribunal du tribunal de grande instance a ouvert une enquête, le suspect est activement recherché.
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Dia Koussa

Jeudi 13 Août 2026 - 11:51


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