TER : le trafic reprend normalement sur toute la ligne après les perturbations

Après les perturbations dans son trafic ce mardi en raison de contraintes techniques, le Train Express Régional (TER) informe ses usagers que la circulation des trains est normale sur toute la ligne.



Dans son point trafic publié à 18h40, la société présente ses excuses pour la gêne occasionnée.



Pour rappel, dans son point trafic publié à 16 heures, le TER indiquait que les trains circulent actuellement uniquement entre Dakar et Bargny, dans les deux sens.



« Chers clients voyageurs, en raison de contraintes techniques, les trains circulent uniquement entre Dakar et Bargny dans les deux sens », informait la société.