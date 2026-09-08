Emploi et insertion: Ahmadou Al Aminou Lô mise sur 1,5 million d'emplois d'ici 2029 et une refonte de l'éducation

Faire de chaque investissement public une source mesurable d'emplois, de compétences et de valeur ajoutée constitue l'axe central de la feuille de route présentée par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô lors de sa Déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. S'appuyant sur le Masterplan de l'Agenda Sénégal 2050, le chef du Gouvernement annonce un potentiel global de 1 520 000 emplois d'ici 2029, assorti d'indicateurs de performance précis intégrant des jalons, des responsabilités sectorielles et des taux d'insertion professionnelle.



Les projections gouvernementales reposent sur plusieurs gisements prioritaires, dominés par les Coopératives agricoles communautaires avec 113 500 emplois attendus, la pêche artisanale et l'économie bleue pour 60 000 postes, le logement abordable à hauteur de 50 000, et les agropoles avec 45 000 opportunités. Les industries culturelles et créatives (33 000), l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (27 000), les filières lait et aviculture (22 000), l'aquaculture (18 000) ainsi que les énergies renouvelables (16 000) viennent compléter ce dispositif d'absorption du chômage.



Pour adosser ces créations d'emplois à une qualification adaptée, l'exécutif engage une modernisation des infrastructures éducatives et universitaires. Le programme prévoit la suppression définitive des abris provisoires, l'édification de 12 LYNAQE, le déploiement de 15 000 salles de classe connectées et de 45 Espaces numériques ouverts, à côté de l'achèvement des universités de Matam, du Sénégal oriental et du Sine-Saloum avec leurs résidences.



Sur le plan du capital humain, la dynamique s'accompagne d'un volet d'insértion et de réformes pédagogiques. Après l'intégration de 4 980 enseignants en 2025, un programme spécial de 2 527 recrutements sera lancé d'ici le quatrième trimestre 2026. Cette restructuration englobe la poursuite de la réforme curriculaire, le développement des STEM, le bilinguisme, l'intégration des langues nationales et des daaras, ainsi que la mise en œuvre de l'Agenda national de Transformation de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANTESRI).