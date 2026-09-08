Modernisation du môle 4 : l'investisseur du projet portuaire Jambar reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce mardi après-midi au Palais présidentiel l'investisseur principal du projet portuaire Jambar, Jean-Frédéric Brion. La rencontre visait à présenter au chef de l'État l'état d'avancement ainsi que les prochaines étapes de ce programme d'infrastructures maritimes.



Le projet Jambar est centré sur la modernisation du môle 4 du Port autonome de Dakar. Cette initiative prévoit de relier la plateforme portuaire de la capitale aux infrastructures régionales du pays, afin de desservir directement les ports de Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis.



Cette audience s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la connectivité maritime nationale et de décentralisation des flux logistiques vers les régions du Sénégal.