Électrification rurale : L’État paie 6,6 milliards en subventions

L'harmonisation des tarifs de l'électrification rurale avec ceux pratiqués par la Senelec est une priorité pour l'État du Sénégal. Ce, dans le but de rendre l'accès à l'électricité plus abordable pour les populations des zones rurales. Des subventions substantielles, évaluées à 6,6 milliards de francs CFA pour l'année 2022 et estimées à 9,3 milliards de francs CFA pour 2023, ont été accordées aux concessionnaires d’électrification rurale, renseigne Le Quotidien.



À en croire le journal, la révision des conditions tarifaires de Scl Energie Solutions a été faite pour les années 2023-2027. Cette initiative intervient dans le cadre de contrats de concession de 25 ans signés avec des opérateurs d'électrification rurale, avec des révisions tarifaires planifiées tous les 5 ans.



Ibrahima Niane, président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse), a révélé que cette subvention profitera à plus de 12 000 clients dans le département de Mbour. Les projections laissent entrevoir une augmentation du nombre de clients bénéficiaires à 21 000 dans les cinq prochaines années, concernant cette concession. À l'échelle nationale, ce sont plus de 70 000 clients bénéficiaires qui sont impactés par cette subvention.



Pour M. Ndiaye, ces efforts ont porté leurs fruits : « Scl Energie Solutions a largement atteint ses objectifs de raccordement de ménages. Actuellement, 89 villages ont été électrifiés par cet opérateur, auxquels s'ajoutent 28 autres villages électrifiés par le gouvernement, transférés à l'opérateur, permettant le raccordement de plus de 12 000 clients ».



En parallèle, 11 969 localités non encore électrifiées et 3 millions de personnes restent à couvrir, selon les indications d'Oumar Thiam, directeur du financement de l'électrification rurale à l’Agence sénégalaise d’électrification (Aser). « L'électrification rurale s'est intensifiée ces dernières années, passant de 1 648 localités électrifiées en 2012 à 5 301 en 2022. Ce déploiement a permis à 5,4 millions de personnes d'avoir accès à l'électricité, augmentant le taux d'électrification de 24% en 2012 à 60% en 2022. Les efforts se poursuivent avec 3 706 localités en cours de réalisation, visant à couvrir 1,3 million de personnes. »